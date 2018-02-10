Действующие лица: Сергей Лавров о "днищах", провокациях и карманах пальто

Героем нового выпуска программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" стал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о США, он отметил, что от Америки сегодня можно ожидать гораздо большего, чем ожидалось раньше.

Министр также рассказал об отношениях нашей страны с Украиной, международных провокациях и раскрыл секрет, что же он носит в карманах своего пальто.