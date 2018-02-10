Украинский полицейский во время ссоры застрелил человека

Штаб военной операции в Донбассе в Facebook сообщил об убийстве полицейским гражданина. По данным военных властей, сотрудник Национальной полиции Украины воспользовался табельным оружием и застрелил оппонента.

В сообщении нет информации о месте, в котором произошла трагедия, но уточняется, что убийство произошло во время бытового конфликта около двух ночи по московскому времени, пишет РИА Новости.

Полиция проводит расследование.