Норвежка Бьорген обогнала Сметанину по числу олимпийских наград

Лыжница сборной Норвегии Марит Бьорген, которая во время первой гонки на Олимпийских играх в Пхенчхане стала второй в женском скиатлоне, установила новый рекорд зимних Игр по числу медалей: ее серебряная награда стала 11-й в карьере – это больше, чем у кого-либо.

В активе Бьорген на Олимпиадах стало 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая медаль, сообщает Sports.Ru. Норвежка вышла на первое место среди женщины по количеству медалей, завоеванных на зимних Играх. По 10 наград осталось у советской лыжницы Раисы Сметаниной (4+5+1) и итальянки Стефании Бельмондо (2+3+5).

Самым титулованным спортсменом Олимпиад остается биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален, завоевавший на Играх 13 наград (8+4+1).