Вратарь Кошечкин сыграет в первом матче российской команды на Олимпиаде

Главный тренер российской хоккейной команды Олег Знарок сообщил, что в первом официальном матче олимпийского турнира в Пхенчхане со сборной Словакии место в наших воротах займет вратарь Василий Кошечкин, выступающий в КХЛ за магнитогорский "Металлург".

"Мы пробуем разные варианты, но планируем начать с Григоренко в звене с Ковальчуком и Дацюком, а дальше посмотрим. У нас каждый с каждым может играть, и это плюс для нас. Состав был так собран, что каждый может заменить каждого. Мозякин тоже неплохо сегодня смотрелся в первом звене. Это не создает проблем Ковальчуку, он может и справа, и слева играть", — цитирует наставника нашей команды РИА Новости.

Также он рассказал, что травмированного Динара Хафизуллина заменит Егор Яковлев. Что касается вратарской позиции, то Знарок заявил: "Кошечкин начинает".

Напомним, что первая игра российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане состоится 14 февраля. Наша команда встретится со сборной Словакии в рамках группового турнира.