Из-за стоимости билетов Нетребко пригрозила больше не выступать в Москве

Оперная певица Анна Нетребко, узнав о "зашкаливающих" ценах на билеты на ее концерт с Юсифом Эйвазовым, пригрозила больше не выступать в Москве. В своем Instagram прима уточнила, что больше не приедет в столицу, если услышит о билетах, цена которых более 100 тысяч рублей.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Фев 8, 2018 в 1:31 PST

Ранее, 7 февраля, Нетребко и Эйвазов дали единственный концерт в Концертном зале имени Чайковского. Выступление было посвящено памяти Дмитрия Хворостовского. На сайтах и у перекупщиков цены на билеты достигали 150 тысяч рублей.

Между тем, Нетребко и Эйвазов впервые выступят на одной сцене в Минске на одной во время открытия V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает...". Приветствие участникам фестиваля направил Александр Лукашенко, который отметил, что этот "творческий проект несет в себе заряд огромной нравственной силы, делает жизнь людей интереснее", передает ТАСС.