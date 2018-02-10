Хоккеистка Чистякова госпитализирована и не сыграет в Пхенчхане

Игрок оборонительной линии хоккейной команды России Анастасия Чистякова госпитализирована в Южной Корее с подозрением на острый аппендицит. Спортсменка теперь вряд ли сможет принять участие в матчах Олимпийских играх.

Место Чистяковой в команде Олимпийских спортсменов из России по женскому хоккею займёт запасная защитница Екатерина Лихачёва, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Федерацию хоккея России. Наши девушки на групповом этапе сыграют с командами Канады, США и Финляндии.