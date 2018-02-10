Чайка представил нового прокурора Дагестана

Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил Дагестану нового прокурора – Дениса Попова. Стаж работы Попова в структуре – более 20 лет.

Попов назначен указом президента страны. Срок пребывания в должности – 5 лет. 1 февраля на внеочередной 17-й сессии депутаты Народного собрания Дагестана согласовали его кандидатуру в качестве нового прокурора республики.

Юрий Чайка находится в Дагестане с рабочим визитом. В планах — встреча с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, на которой будут обсуждаться действия по борьбе с коррупцией в республике.

5 февраля в Махачкале были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. Тогда же глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

По данным СКР, экс-чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в размере 107,8 миллиона рублей, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона (часть 4 статьи 159 УК РФ), передает "Интерфакс".