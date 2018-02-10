Шорт-трек. Семен Елистратов в полуфинале Игр на "полуторке"

Российский шорт-трекист Семен Елистратов в первом забеге квалификации показал третье время, пробежав дистанцию в 1500 метров за 2 минуты 13,087 секунды. Благодаря этому результату нашему спортсмену удалось пробиться в полуфинал соревнований.

Полуфинальные забеги у мужчин состоятся 10 февраля чуть позднее. Напомним, что Международный олимпийский комитет пригласил на Игры в Южную Корею трех российских шорт-трекистов — Семена Елистратова, Павла Ситникова и Александра Шульгинова.