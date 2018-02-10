Массовое ДТП с участием 11 машин в Самаре попало на видео

Женщина-водитель на Audi протаранила 10 автомобилей на Московском шоссе в Самаре – регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей вечером в пятницу, 9 февраля.

Легковой автомобиль подъехал к небольшой пробке, скопившейся перед светофором, после чего внезапно ускорился и начал двигаться между рядами, буквально расталкивая остальных участников движения.

Помимо машины предполагаемой виновницы ДТП, повреждения получили еще 10 транспортных средств.

В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Все участники аварии, в том числе – 45-летняя женщина, управлявшая Audi, были трезвы, сообщают местные СМИ, со ссылкой на региональное УМВД РФ.