Полиция напомнила о незаконности "Марша за права москвичей"

Полицейские предупреждают собравшихся у памятника героям Плевны организаторов и активистов несогласованного с властями "Марша за права москвичей" о незаконности его проведения. Несколько десятков активистов — представителей "Левого фронта" и других оппозиционных движений — собрались там для передачи петиций с требованиями в администрацию президента РФ.

Собравшиеся намерены, разделившись на группы, идти к зданию АП с целью подачи петиций с требованиями о соблюдении прав москвичей, передает ТАСС. У выхода со станции метро "Китай-город" полицейские разъясняют незаконность проведения марша организаторам акции.

Те уверяют полицейских, что проводить марш не планируют, а намерены массово передать петиции в приемную администрации президента. Поддержать акцию прибыли исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев и глава Московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Часть собравшихся уже направилась к зданию администрации. Обстановка у памятника героям Плевны спокойная.