Роскомнадзор подтвердил блокировки из-за фильма Навального

Роскомнадзор приступил к выполнению судебного решения по блокировке расследования фонда Алексея Навального. Навальный утверждает, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске.

Усть-Лабинский районный суд постановил внести ресурсы, разместившие фильм, в список запрещенных сайтов. Роскомнадзор потребовал удалить из сообщений про расследование частные фото, видео и иную личную информацию, пишет "Интерфакс".

Как сообщил юрист Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов, оппозиционеры намерены оспорить приговор. Жданов добавил, что Роскомнадзор начал блокировку до вступления решения суда в законную силу.

"Нас не уведомляли о заседании, хотя напрямую затрагивает наши права, и суд не мог пройти без нашего участия", — сказал юрист.