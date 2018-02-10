Стала известна причина публикации сценария войны с Россией

Применение современных средств поражения, в первую очередь высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией.

МЧС РФ уточнило, что научно-методический труд о действиях, в том числе при военных конфликтах, опубликованный накануне, предназначен для специалистов и используется как справочник по гражданской обороне. При этом в ведомстве добавили, оценка и прогноз военных конфликтов не являются компетенцией министерства и подготовлены на основе утвержденных в РФ документов в области национальной безопасности, передает РИА Новости.

Ранее был опубликован научно-методический труд МЧС, где говорилось, что применение противником оружия массового поражения, в том числе ядерного, в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, наиболее вероятно применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп.

Отмечается, что атаки в первую очередь возможны на пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения. При этом в ведомстве добавили, что "целенаправленные удары по уничтожению мирного населения РФ потенциальным противником не наносятся".