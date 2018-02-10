Москвичка выпрыгнула из окна от мужа с ножом, но он ее догнал

В Текстильщиках женщина выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже, спасаясь от разъяренного мужа, однако тот выбежал за ней на улицу и ударил ножом.

На место выехали полицейские. Они задержали нападавшего, а пострадавшую отправили в больницу.

Проводится проверка, передает ТАСС.