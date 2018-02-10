В саратовской больнице жестоко избили 69-летнего пациента

В Саратове задержан полицией 35-летний пациент местной больницы, подозреваемый в избиении другого больного. Избитый — пьяный 69-летний пенсионер — в результате оказался в реанимации.

Инцидент произошел в городской клинической больнице в Ленинском районе Саратова, куда пенсионера-гипертоника доставили на скорой. В ходе возникшего там между двумя пациентами конфликта более молодой из них нанес своему оппоненту телесные повреждения. Пенсионер был госпитализирован в реанимацию с закрытой травмой черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом правой скуловой дуги.

Предполагаемый обидчик пожилого мужчины подозревается по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", передает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД России по Саратовской области. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее он был дважды судим: в 2009 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и в 2016 году за уклонение от отбывания лишения свободы.