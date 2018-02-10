Межсезонье "Зенита": подопечные Манчини обыграли словенский "Марибор"

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга в ходе сбора в Турции проводит контрольные матчи. В очередной игре "сине-бело-голубые" нанесли поражение команде "Марибор", выступающей в чемпионате Словении. Счет матча – 3:1.

По ходу игры, которая проходила в курортном местечке Анталья, "Зенит" вел 2:0, затем пропустил один мяч, но все же сумел выиграть с разницей "+2", сообщает РИА Новости. Голы у команды Роберто Манчини забили Ригони, Кокорин и Плетнев. "Зенит" 15 февраля выйдет на поле в матче Лиги Европы против шотландского "Селтика".