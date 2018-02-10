Задержан глава Минсельхоза Забайкалья

Полицейские задержали главу Минсельхоза Забайкалья и его заместителя за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в 2017 году ряду производителей сельскохоз товаров из бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Они предназначались на покупку семян, кормов и техники. Однако чиновники потребовали от фермеров из полученных средств досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей.

Как отмечает Волк, из незаконно взысканных денег подозреваемые выдали займ в сумме 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".