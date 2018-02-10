Шорт-трек. Елистратов пробился в финал Олимпийских игр

Российский шорт-трекист Семен Елистратов сумел пробиться в финал олимпийского турнира на дистанции 1500 метров. В полуфинале наш спортсмен показал лучшее время в своем забеге – 2 минуты 11,003 секунды. Первое место гарантировало ему выход в финальную часть соревнований.

Напомним, что позднее в субботу, 10 февраля, будут разыграны медали в этой дисциплине. Два других российских шорт-трекиста — Павел Ситников и Александр Шульгинов – выбыли еще на стадии четвертьфиналов.