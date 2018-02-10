Рейсовый автобус протаранил кроссовер, затормозивший перед светофором в Петербурге

В сети размещены кадры аварии с участием городского автобуса и автомобиля Nissan, произошедшей, по утверждению автора видео, в пятницу, 9 февраля на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели в Санкт-Петербурге.

Женщина, управлявшая Nissan X-Trail, затормозила перед светофором. Можно предположить, что остановка была вызвана тем, что она увидела мигающий зеленый сигнал и посчитала, что не успеет проехать до включения красного света.

Водитель автобуса, ехавшего следом за кроссовером, не успел сбросить скорость и врезался в X-Trail, существенно повредив заднюю часть протараненного им транспортного средства.

О пострадавших в ДТП не сообщается.