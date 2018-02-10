Уничтожение F-16: Израиль обвинили в атаке на антиигиловские дроны

Израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, которые использовались для выявления позиций боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Оперативного штаба союзников Сирии.

Налету подверглась авиабаза Т-4, на которой находились дроны. "Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками, и в первую очередь против ИГ", — говорится в документе. Военные утверждают, что беспилотники играли большую роль в зачистке от ИГ восточных территорий. Оперативный штаб союзных сил опроверг информацию о том, что их БПЛА нарушил воздушное пространство Израиля, заявив, что это "является ложью и искажением реальности".

Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, комментируя запуск иранского беспилотника в израильское воздушное пространство, за которым последовали два воздушных удара в Сирии и залпы сирийских ПВО по самолетам ВВС еврейского государства, призвал Иран и Сирию остановить эскалацию ситуации и прекратить агрессию на северной границе еврейского государства.

Ранее на брифинге для иностранных журналистов Конрикус высказал мнение, что "сирийцы и иранцы играют с огнем, когда они позволяют иранцам атаковать Израиль со своей территории". "Мы в состоянии и намерены давать жесткий ответ всем, кто атакует нас, тем не менее мы не заинтересованы в эскалации ситуации", — приводит его слова ТАСС.

Серьезную обеспокоенность произошедшими в субботу ударами армии Израиля по Сирии выразили в МИД РФ. На Смоленской площади призвали стороны проявлять сдержанность и уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Как отметили в российском МИД, сирийские правительственные войска "соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны". По данным МИД РФ, израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе этой страны. В ведомстве отмечают, что потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются.