Кортеж Трюдо попал в ДТП по пути из библиотеки Рейгана

В Калифорнии попал в ДТП кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо, находящегося в США с визитом. Авария произошла по пути из президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли округа Вентура, где канадский премьер выступал с речью.

Сообщается, что офицер калифорнийской полиции, сопровождавший колонну на мотоцикле, столкнулся с кроссовером Toyota Highlander, неожиданно повернувшим налево перед кортежем канадского премьера. В ДТП пострадали три человека, они отправлены в больницу, передает ABC News: это сам полицейский, женщина, находившаяся за рулем кроссовера, и ее сын. Автомобиль, в котором находился премьер Трюдо, участия в ДТП не принимал.

