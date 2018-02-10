Страшное ДТП в Гонконге: 19 погибших и 60 раненых

10 февраля 201815:15
Страшное ДТП в Гонконге: 19 погибших и 60 раненыхЧитайте нас в Telegram
В субботу вечером в Гонконге упал на бок двухэтажный автобус. ДТП привело к многочисленным жертвам: 19 пассажиров погибли и 60 ранены. Среди скончавшихся — 17 мужчин и две женщины, пишет РИА Новости.
Причины опрокидывания пока неизвестны и выясняются полицией. На месте ДТП работают спасатели и врачи.
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