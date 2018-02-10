Дальмайер выиграла золото Игр-2018 в биатлонном спринте

На Олимпийских играх в Южной Корее стартовал турнир биатлонистов. Первый комплект наград разыграли женщины в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала из Лаура Дальмайер из Германии, россиянка Татьяна Акимова заняла 20-е место.

Олимпийскими спортсменами из России в этой гонке числились Акимова и Ульяна Кайшева. Надо отдать должное Татьяне, которая одной из немногих сумела отстрелять "на ноль". Но, к сожалению, ногами Акимова была не столь хороша. Кайшева с двумя промахами заняла только 33-е место.

Дальмайер также как и Акимова не промахнулась и сумела опередить своих соперниц более чем на 20 секунд. Она – первая, Марта Олсбю из Норвегии – вторая, чешка Вероника Виткова – третья. Провалила стрельбу Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, она с тремя промахами на 13-м месте.