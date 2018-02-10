Митрополит Иларион рассказал, что лучше сделать с "кремлевским списком"

Так называемый "кремлевский список" Минфина США является прямым давлением на действующую российскую власть и избирателей, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

При этом иерарх заметил, что действия властей США все же не нанесут ущерба ни России в целом, ни действующей власти, ни предвыборному процессу. По его словам, люди, несмотря ни на что, пойдут на выборы и проголосуют "в соответствии с тем, как подскажет совесть".

Говоря о возможных ответных действиях Кремля, митрополит предложил проигнорировать этот шаг Минфина США. Однако, добавил Иларион, решать этот вопрос будут российские власти, исходя из государственных интересов.