Глава забайкальского Минсельхоза уволился перед задержанием

Министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов успел уволиться до задержания. В субботу его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а днем раньше он написал заявление по собственному желанию. Глава региона Наталья Жданова, назначившая Кузьминова министром в 2016 году, это заявление подписала.

Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), а также части 2 статьи 169 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб").

По сообщению СК России, чиновники незаконно распоряжались субсидиями 2016 года на погашение ущерба сельхозпроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера. Ущерб оценивается в сумму 10,5 миллиона рублей.

В 2016 году Забайкалье пострадало от засухи. Ущерб от недобора урожая превысил миллиард рублей, передает ТАСС.