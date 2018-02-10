Курды сбили турецкий военный вертолет в районе Африна

На юго-востоке Турции на границе с Сирией потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции. Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, боевая машина принимала участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн и была сбита курдами.

Как пояснил Эрдоган, военный вертолет был сбит в субботу в провинции Хатай. О судьбе экипажа президент ничего не сообщил. "Они заплатят за это сполна", — подчеркнул турецкий лидер.

В ходе операции "Оливковая ветвь", о начале которой генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января, по последним данным, в Африне "уничтожен 1141 террорист", передает ТАСС.