Израиль ударил по Сирии из Ливана, обломки снаряда упали в Иордании

Ливан попросил Совет Безопасности ООН осудить использование Израилем воздушного пространства Ливана для нанесения ударов по Сирии, пишет ТАСС.

Израиль ведет себя агрессивно, отмечает Ливан, и угрожает стабильности на Ближнем Востоке. Президент Ливана Мишель Аун отдал армии приказ быть готовой "к отражению любой провокации" и подтвердил право Сирии на защиту от атак.

Как стало известно, после удара израильских самолетов по 12 целям в Сирии, обломки неизвестного военного снаряда упали на северо-западе Иордании. Военный эксперт Файез ад-Дувайри считает, что это сирийская ракета ПВО SA-5, которая сбилась с курса.

Истребители ВВС Израиля атаковали ракетами базу под Дамаском в ответ на запуск сирийского беспилотника. Огнем ПВО Сирии был сбит израильский F-16. Один их пилотов смог катапультироваться, пишет РИА Новости.

Израиль заявляет, что не хочет эскалации конфликта, но инцидент "пока не исчерпан".