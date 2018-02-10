Убиты двое турецких военных из подбитого вертолета

Двое турецких военных погибли в результате крушения вертолета на границе с Сирией. Об этом, как сообщает газета "Сабах", заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По его словам, причины крушения машины не известны.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции "Оливковая ветвь".

В ходе операции "Оливковая ветвь", о начале которой Турция объявила 20 января, по последним данным, в Африне уничтожен 1141 террорист, передает ТАСС.