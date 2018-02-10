Японию засыпает снегом: люди задыхаются в машинах

Сильные снегопады в Японии стали причиной гибели 4 человек. Еще 48 человек пострадали, они получили травмы, падая на обледеневших дорогах.

В префектуре Фукуи три человека отравились выхлопными газами в машинах, потому что выхлопные трубы забило снегом.

В префектура Ниигата человек погиб, очищая снег с крыши. Он сорвался.

Высота снежного покрова в префектуре Фукуи составляет 1,9 метра, в префектуре Ниигата — 1,23 метра.

В воскресенье в этом регионе установится 9-10 градусов тепла, синоптики предупреждают о подтоплениях, передает РИА Новости.