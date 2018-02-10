Венгерские власти устроили "паспортные облавы" на украинцев

В Венгрии начались облавы на украинцев, которые купили себе паспорта у местных чиновников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, некоторое время назад полиция венгерского села Хайдудорога, расположенного на границе с Украиной, задержала ряд чиновников, незаконно выдававших украинцам венгерские паспорта. Задержали и самих обладателей поддельных документов. По словам жителей села, в некоторых домах прописаны сразу по нескольку десятков нелегалов.

По словам венгерского журналиста Ласло Пинтера, в последнее время многие украинцы прописываются в приграничных селах страны, затем они незаконно получают новые документы. Чиновники помогают украинцам за "благодарность", отметил он. Венгерские власти решили проводить рейды против обманщиков, добавил Пинтер.

Как пишут украинские СМИ, купить европейский паспорт можно примерно за 7 тысяч евро: в эту сумму входит оформление фальшивых справок и решение вопросов с консульством. В Венгрии второе гражданство можно получить и законным путем, но в этом случае паспорта придется ждать несколько месяцев.

В январе сообщалось, что в Венгрии нашли украинский самолет Ан-2, на котором 11 нелегалов незаконно пересекли украинско-венгерскую границу.