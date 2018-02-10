Керлинг. Брызгалова и Крушельницкий уступили канадской команде

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли продлить победную серию на Олимпиаде в Пхенчхане. Наши спортсмены в матче 6-го тура кругового турнира со счетом 2:8 проиграли канадской паре – Кейтлин Лоус и Джону Моррису.

Теперь на счету российского дуэта четыре победы и два поражения. Напомним, что ранее Брызгалова и Крушельницкий уступили американской паре, а затем победили норвежцев, финнов, китайцев и корейцев.

Перед последним туром наша команда делит места со второго по четвертое с керлингистами из Норвегии и Швейцарии. Лидирует же сборная Канады.