Голландский подиум на олимпийском турнире конькобежцев

Все три призовые места на олимпийском турнире конькобежек в корейском Пхенчхане заняли представительницы Голландии. Победила Карлийн Ахтереекте, а второе и третье места у Ирен Вюст и Антуанетты Де Йонг. Наша Наталья Воронина показала 10-й результат.

Женщины в первый день турнира состязались на дистанции 3000 м. Ахтереекте показала время 3 мин. 59,21 сек. Россиянка Воронина отстала на 6,64 секунды, уступив также одну строчку протокола ветеранц немецкой сборной Клаудии Пехштайн.