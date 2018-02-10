Семен Елистратов: эта медаль для меня как золотая

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, заявил, что эта награда далась ему очень тяжело. Он признался, что еле сдержал слезы во время награждения, поскольку ему пришлось через многое пройти, чтобы оказаться на Играх в Пхенчхане.

"Я стоял, когда награждали и еле сдерживал слезы. Это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался. Я безумно рад, и горд. Эта медаль (посвящается) всем нашим ребятам, которых отстранили. Боритесь до конца, не сдавайтесь", — цитирует спортсмена ТАСС.

Кроме того, он заявил, что в связи с известными обстоятельствами, завоеванная медаль для него "как золотая". "Меня все поддерживали. Говорили — никого не слушай, иди вперед до конца", — добавил Елистратов.