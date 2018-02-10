Скелетонисту из Израиля запретили шлем с картинкой из Библии

Израильский мастер скелетона Адам Эдельман вынужден был отказаться от важного элемента своей экипировки – шлема, в котором он выступает на этапах Кубка мира. Организаторы Игр в Пхёнчхане не позволили израильтянину использовать шлем с сюжетом из Библии.

Эдельман уже несколько лет использует один и тот же сюжет изображения на шлеме: герой Ветхого Завета Самсон нарисован разрушающим столбы города Газа, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на The Algemeiner. "Самсон должен напомнить людям, что каждый из нас способен буквально на все", — сказал спортсмен.

Эдельман был расстроен решением организаторов Олимпиады-2018, посчитавших изображение на шлеме "слишком библейским", но заявил, что уважает его. Ранее Международный олимпийский комитет потребовал от голкипера сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на вратарском шлеме с политическим подтекстом.