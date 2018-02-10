Кадыров купил долю биткоина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках исполнения обещания развивать блокчейн в республике купил долю биткоина. Кадыров хочет следить за развитием криптовалюты с большей заинтересованностью. Как написал глава Чечни в Telegram, нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах.

Кадыров отметил, что рынок криптовалют опасен мошенничеством и отсутствием гарантий на прибыль. "Эта отрасль должна чётко регулироваться законодательством. Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид", — подчеркнул Кадыров.