Умер Джон Гэвин, сыгравший в культовом фильме "Психо" Альфреда Хичкока

Американский актер и бывший посол США в Мексике Джон Гэвин скончался на 87-м году, сообщает портал TMZ. По его данным, у звезды культового фильма Хичкока "Психо" наблюдались осложнения из-за пневмонии. Кроме того, актер долгое время боролся с лейкемией.

Перед Рождеством Гэвин попал в больницу, а утром 9 февраля он умер в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении членов семьи.

Зрители помнят Джона Гэвина по его ролям в фильмах "Время любить и время умирать", "Имитация жизни", "Спартак".