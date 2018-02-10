Крупные залежи золота и серебра найдены в Башкирии

Геологи, которые искали в Башкирии месторождения медно-колчеданных руд, обнаружили золото и серебро. Как сообщается на сайте "Росгеологии", исследования проводились на Новопетровской площади, расположенной в Хайбулинском районе республики. На 28 квадратных километрах территории специалистам нужно было найти залежь медно-колчеданных руд и оценить ее ресурсы. Однако в результате выяснилось, что в залежи есть вкрапления меди, цинка, золота и серебра. Теперь "Росгеология" планирует получить лицензию на добычу драгоценных металлов.