У 11-летнего мальчика в руке выросла улитка

Живого морского моллюска вида Littorina scutulata нашли американские медики в руке у мальчика, который поранился в водоеме. Об уникальном случае, не описанном в медицинской литературе до этого, калифорнийские врачи Стивен Уэсли Лайн и Альберт Хаит рассказали на портале BMJ Case Reports.

Моллюск медленно вырастал в ранке у 11-летнего ребенка, пока педиатры в Лос-Анджелесе не вскрыли абсцесс и не обнаружили его. Его размер на тот момент составлял четыре миллиметра, передает РИА Новости.

"Явно возбужденному" ребенку после операции разрешили оставить улитку себе, но моллюск, лишенный своего привычного обиталища, прожил после этого всего один день. Лайн и Хаит среди прочего подчеркивают необходимость соблюдать действующие профессиональные врачебные правила — в частности, вскрывать и дренировать абсцессы. Также они призывают коллег взять на заметку описанный ими случай, что может помочь выявить в будущем и другие подобные случаи выживания морских улиток или других живых организмов в кожных нарывах.