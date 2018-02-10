Израиль атаковал Сирию и призвал Россию предотвратить там эскалацию

Израиль попросил Россию выступить посредником и помочь предотвратить эскалацию конфликта в Сирии. В субботу израильские истребители уничтожили иранский беспилотный летательный аппарат. Как считают израильтяне, он был поднят в воздух с сирийской территории.

Тель-Авив через Москву хочет уведомить Дамаск и Тегеран о том, что "он не заинтересован в усугублении насилия в дальнейшем".

В свою очередь, Иран назвал израильские заявления о принадлежности беспилотника "нелепыми". Как отметил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, иранцы имеют только "консультативное присутствие в Сирии по просьбе законного правительства".

В ответ на удар израильских самолетов была задействована ПВО Сирии, которой удалось сбить истребитель F-16. Один из пилотов был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.