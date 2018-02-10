Замначальника УМВД по Пензенской области отправили под домашний арест

Первомайский райсуд Пензы санкционировал домашний арест замначальника областного УМВД. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В свою очередь в МВД РФ отметили, что в случае установления вины полицейский будет уволен. По версии следствия, речь идет об исполнении контрактов по строительству административного здания регионального УМВД.

Замначальника областного УМВД был задержан в пятницу, 9 февраля. Под домашним арестом он проведет два месяца, передает РИА Новости.