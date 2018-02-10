Саночник Репилов занимает третье место после двух заездов

Российский саночник Роман Репилов после двух заездов занимает в общем зачете соревнований третье место. Он прошел дистанцию, показав время — 1 минута 35,516 секунды. На первом месте расположился немец Феликс Лох (1.35,299). Следом за ним идет австриец Давид Гляйршер (1.35,487).

На 13-м месте после двух попыток находится наш Степан Федоров, показавший результат — 1 минута, 35,971 секунды. Еще один россиянин Семен Павличенко пока 17-й. Его время – 1 минута 36,260 секунды.

Напомним, что третий и четвертый заезды у саночников состоятся в воскресенье, 11 февраля.