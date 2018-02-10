Экстремальная эвакуация снегоходов по самодельному "мосту" на Сахалине попала на видео

В субботу, 10 февраля, около 50 рыбаков оказались отрезаны от суши на льдине, оторвавшейся от берегов Сахалина, сообщает портал АСТВ.ру.

Любители зимней рыбалки спешно эвакуировались на сушу. Однако расширяющаяся трещина стала препятствием для снегоходов, на которых некоторые из них заехали на лед.

Для того спасения своих транспортных средств рыбаки соорудили переправу из небольшой отколовшейся льдины, по которой и переехали на берег.

В результате инцидента никто не пострадал, вмешательства сотрудников МЧС не потребовалось.