Британцев напугали "новой наводящей ужас военной игрушкой России"

Статья о Су-57 была опубликована в английском таблоиде. Daily Express напечатал текст под названием "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя"

Автор считает самолеты наводящей ужас военной игрушкой, которая была презентована после доклада Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, обращает внимание на риск тотальной войны и распад сложившегося мирового порядка.

Рассказывая о технических характеристиках машины, автор упоминает новый комплекс радиоэлектронного оборудования для анализа боевой ситуации, мощный радар для распознавания целей и ракеты дальнего действия для их ликвидации.

Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил об опытно-боевой эксплуатации истребителей пятого поколения Су-57. В текущем году будет подписан контракт на поставку первых 12 самолетов.