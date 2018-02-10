Спасатели помогли московскому альпинисту спуститься с Эльбруса

Спасатели нашли на Эльбрусе альпиниста из Москвы, который сутки не выходил на связь. Ему помогли спуститься с горы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в субботу, 10 февраля, около 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что альпинист из Москвы 9 февраля не вернулся на контрольную точку и не вышел на связь.

К поискам приступили восемь спасателей, которым помогала техника. Через несколько часов мужчину нашли на высоте 5200 метров над уровнем моря. Ему помогли спуститься на поляну Азау, медицинская помощь альпинисту не понадобилась.