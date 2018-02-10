Трамп обвинил демократов в манипуляциях с секретными данными

Американский президент Дональд Трамп в своем "Твиттере" обвинил представителей Демократической партии в манипулировании секретными данными. По его словам, те представили ему записку с большим количеством таких данных, которые, "как они знали", придется обильно вымарать, после чего они "обвинят Белый дом в недостаточной прозрачности". "Приказал им переделать ее и отправить мне надлежащий вариант", — добавил Трамп.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.



Ранее президент США обнародовал распространенный республиканцами в Конгрессе меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в американском Минюсте и ФБР. Речь идёт о незаконном наблюдении и других злоупотреблениях со стороны агентов спецслужб. Дональд Трамп обнародовал документ, хотя ФБР выступило против его публикации.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку, передает РИА Новости: американский народ, по их заявлениям, должен получить возможность узнать точку зрения и другой стороны дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы. Трамп обещал опубликовать записку демократов, однако накануне адвокат президента США направил в комитет Палаты представителей по разведке письмо о том, что президент не может опубликовать документ в связи с содержащимися в ней секретными данными и потенциальной угрозой национальной безопасности США от их раскрытия.

Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США и предполагаемых связей Трампа с РФ ведут независимый спецпрокурор Роберт Мюллер и Конгресс. Обвинения в свой адрес отвергают и в Белом доме, и в Кремле.