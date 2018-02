Трамп обвинил демократов в манипуляциях с секретными данными

Американский президент Дональд Трамп в своем "Твиттере" обвинил представителей Демократической партии в манипулировании секретными данными. По его словам, те представили ему записку с большим количеством таких данных, которые, "как они знали", придется обильно вымарать, после чего они "обвинят Белый дом в недостаточной прозрачности". "Приказал им переделать ее и отправить мне надлежащий вариант", — добавил Трамп.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form!