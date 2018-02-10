Немецкий летающий лыжник Веллингер завоевал золото Олимпиады

На Олимпийских играх в Пхенчхане был разыгран пятый комплект наград на соревнованиях по прыжкам с трамплина. Первое место занял летающий лыжник из Германии Андреас Веллингер. Вторым стал норвежец Йоханн Андре Форфанг. Его соотечественник Роберт Юханссон завоевал бронзу.

Российские прыгуны с трамплина Денис Корнилов и Евгений Климов, ранее отобравшиеся в финал, заняли соответственно 24-е и 30-е места.