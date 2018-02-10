Пентагон пообещал следить за размещением российского вооружения

США выразили сожаление размещением российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе. Американцы уверены, что столь мощное оружие вблизи границ стран-участниц НАТО вызовет дестабилизирующий эффект, пишет РИА Новости.

Военные США выразили готовность и впредь следить размещениями российского вооружения. "Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это лишь повышает напряженность между Россией и ее соседями", — заявили американцы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает, но имеет право размещать оружие где угодно на своей территории.