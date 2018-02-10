Рысь разгуливает по уральскому городу. Видео

На одной из улиц города Березовский в Свердловской области замечена дикая кошка, похожая на рысь. Свободно бегающего хищника жители сняли на видео и опубликовали в городской группе в соцсети "Вконтакте". Животное бежит вдоль проезжей части, а оказавшись в свете фар автомобиля, испуганно снует между машинами, пытаясь убежать.

Пользователи в комментариях сходятся во мнениях, что животное на видео — действительно молодая рысь, что она домашняя, но потерявшаяся. Ловить ее один из комментаторов предлагает "с куском свежего мяса".

Если ее не поймать, конец может быть печальным, пишет один из пользователей: "Животное молодое, подросток, кушать хочет, но пока боится всего в городе, в итоге охотится начнет на все, что меньше ее, собак, кошек, не дай Бог людей. Жаль ее безумно, вопрос как ее выловить и хотя бы поместить в вольер".

В зоопарке, куда обратились пользователи, сообщили, что в России нет структур, занимающихся отловом диких животных, посоветовав обращаться в МЧС. Однако заняться вопросом якобы пообещали в департаменте по защите диких животных.