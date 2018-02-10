Письмо о Brexit обошлось Лондону в тысячу фунтов

Постпред Британии при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо с официальным уведомлением о выходе из Евросоюза, пишет РИА Новости.

Документ доставили из Лондона в Брюссель два специально назначенных чиновника. Газета Times подсчитала расходы, которые понесла британская казна.

Для посланцев купили самые дорогие места на поезде Eurostar за 491,5 фунта каждое плюс плата за раннее бронирование. Обмен валюты для покупки проездных документов увеличил смету на 2,5 фунта.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.