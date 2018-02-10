На Украине на депутата завели дело за пост в Facebook

Против депутата городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) от партии "Оппозиционный блок" Сергея Суханова завели уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Наказание по статье — до 5 лет тюремного заключения.

В Facebook Суханов написал антисемитский пост, снабдил его нецензурной бранью и призвал горожан к противоправным действиям.

Об инциденте сообщил в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.