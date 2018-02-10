Сеул назвал призыв возобновить учения с Вашингтоном вмешательством в свои дела

Президент Южной Кореи отклонил призыв японских властей поскорее возобновить совместные учения Сеула и Вашингтона, передает канал "Россия 24". Более того, даже саму эту рекомендацию назвали вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее стало известно, что главу Республики Корея пригласили посетить Пхеньян, и тот сказал, что "допускает такую возможность". Причем приглашение от Ким Чен Ына передала его младшая сестра. Покидая резиденцию президента, она оставила запись в гостевой книге, пожелав более тесных связей между Югом и Севером.

Переговоры представителей двух стран начались накануне и продолжились сегодня.